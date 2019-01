Anzeige

Kirchheim (pol) Ein Streit in der Flüchtlingsunterkunft in der Jesinger Straße ist am Sonntagabend eskaliert. Nach Polizeiangaben trugen ein 20-jähriger Syrer und ein 31-jähriger Tunesier ihren Clinch zunächst verbal aus. Doch dann soll der Tunesier den Syrer mit einer Schere angegriffen haben und anschließend geflüchtet sein. Zur Behandlung seiner Verletzungen wurde der 20-Jährige vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Nach dem Verdächtigen wird weiterhin gefahndet. Gegen ihn wird wegen Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.