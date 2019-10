Ostfildern (pol)Wie die Polizei mitteilte, hat ein Dieb in der Zeit zwischen Dienstag, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 15 Uhr, sein Unwesen auf dem Nellinger Friedhof in der Eugen-Schumacher-Straße getrieben. Ein Gärtner bemerkte am Mittwochnachmittag, dass von mindestens zehn Gräbern der Blumenschmuck herausgerissen und entwendet worden war. Der Schaden beträgt zirka 600 Euro. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 0711/341698300 um sachdienliche Hinweise.