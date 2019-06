Kirchheim/Teck (red)Am Montagnachmittag, während des Gewitters, schlug ein Blitz in ein Restaurantgebäude am Gaiserplatz in Kirchheimin den Dachstuhl. Der Blitz traf dabei den Kamin und sprengte diesen. Wie der stv. Stadtbrandmeister, Michael Briki erklärte, war vermutlich durch den Blitzeinschlag auch eine Gasleitung im Keller des Gebäudes in Brand geraten. Die Kräfte der herbeigeeilten Feuerwehr Kirchheim hatten den Brand rasch gelöscht. Die Gasleitung wurde durch Mitarbeiter der ENBW abgedreht. Personen kamen nach ersten Angaben keine zu Schaden. Die Feuerwehr entfernten die losen Dachziegel, damit von oben keine Gefahr durch herabfallende Teile droht. Während des Einsatzes waren Teile der Dettinger Straße komplett gesperrt. Zur Absicherung der Einsatzkräfte war auch der Rettungsdienst des DRK vor Ort. Weitere Informationen folgen.