Holzmaden (pol) - Ein Sachschaden von etwa 8000 Euro ist nach der Kollision zweier Personenwagen am Freitagmorgen in der Aichelberger Straße entstanden. Kurz vor acht Uhr war ein in Richtung Ohmden fahrender 23-jähriger Fiat-Lenker nach Angaben der Polizei in einer Rechtskurve offenbar zu weit nach links geraten. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 45 Jahre alten Frau zusammen. Verletzt wurde niemand.