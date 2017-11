Anzeige

Köngen (pol) - Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Freitagabend gegen 19.10 Uhr auf der B313 zwischen Wendlingen und Köngen ereignet hat, sucht das Verkehrskommissariat Esslingen unter Tel. 0711/3990420. Zwei Beamten der Verkehrspolizei fiel ein Fahrzeug auf, bei welchem ein blaues Blitzlicht eingeschalten war. Zeitgleich machte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer mittels Gestik die Streifenbesatzung auf dieses Fahrzeug aufmerksam, wonach das Auto angehalten und der 28-jährige Fahrer einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Stuttgarter gab, laut Politzei, spontan an, in Eile gewesen zu sein. Das Blaulicht konnte hinter dem Beifahrersitz aufgefunden werden und wurde zur Vermeidung der weiteren missbräuchlichen Verwendung einbehalten. Ferner muss er sich wegen dem strafrechtlichen Vorwurf der Amtsanmaßung verantworten.