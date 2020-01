Bissingen/Weilheim (pol)Drei Zigarettenautomaten sind im Laufe der Woche gewaltsam von Gebäudewänden entfernt und im Anschluss auf abgelegenen Parkplätzen beziehungsweise Feldwegen aufgebrochen worden. Eine Joggerin entdeckte am Donnerstagmittag einen aufgebrochenen Automaten an einem Waldweg bei der Hepsisauer Steige oberhalb von Weilheim. Ermittlungen ergaben, dass dieser vermutlich in der Nacht von Montag auf Dienstag von der Fassade einer Gaststätte in der Weilheimer Hauptstraße gestohlen worden war. In derselben Nacht war zudem ein Zigarettenautomat von einem alten Bauernhaus in Weilheim und einer Scheune im Bissinger Ortsteil Ochsenwang entwendet worden. Diese wurden im Bereich eines Wiesenwegs am Nordhang der Limburg sowie am Ende des Wanderparkplatzes Breitenstein gefunden.

Sämtliche Automaten waren komplett leergeräumt. Es wurde Bargeld und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Der Polizeiposten Weilheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07023/900520 um sachdienliche Hinweise.