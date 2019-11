Bissingen (pol)Ein Wohnhaus im Ortsteil Ochsenwang ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Laut Polizei gelangte der bislang unbekannte Täter über ein aufgehebeltes Fenster in der Zeit von Sonntag, 16.30 Uhr, bis Montag, 16.45 Uhr, ins Innere des Gebäudes in der Straße Im Auchtert. Im Haus wurden mehrere Schränke geöffnet und durchwühlt. Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der hinterlassene Schaden dürfte 400 Euro betragen. Zur Spurensicherung kamen Kriminaltechniker vor Ort.