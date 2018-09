Anzeige

Dettingen (pol)Offenbar nur leichte Verletzungen hat eine 50 Jahre alte Bikerin davongetragen, die am Sonntagnachmittag einen Auffahrunfall auf der B 465 verursacht hat. Mit ihrer Yamaha war die Frau kurz nach 16 Uhr von Owen in Richtung Kirchheim unterwegs, als sie erst zu spät bemerkte, dass ein 47-jähriger Mitsubishi-Fahrer vor ihr verkehrsbedingt gestoppt hatte, so die Polizei. Die 50-Jährige kam nach dem Aufprall zu Fall. Sie wurde laut Polizei anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht, konnte diese nach ambulanter Behandlung aber wieder verlassen. An beiden Fahrzeugen, die nicht mehr fahrtüchtig waren und deshalb abgeschleppt werden mussten, entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.