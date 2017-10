Anzeige

Beuren (pol) - Mit einer Kawasaki ist am Sonntagmittag ein 18-jähriger Biker auf der L 1250 verunglückt. Der junge Mann war laut der Polizei gegen 12 Uhr auf der abschüssigen Beurener Steige zwischen Beuren und Erkenbrechtsweiler unterwegs, als er in der Zufahrt auf eine Rechtskurve zu stark bremste. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte eine Böschung hinab. Obwohl er zu diesem Zeitpunkt nicht mehr allzu schnell gewesen sein dürfte, verletzte sich der 18-Jährige bei dem Sturz und musste mit einem Rettungswagen zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seiner Kawasaki entstand ein Sachschaden von zirka 2000 Euro.