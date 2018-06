Anzeige

In der Plochinger Straße ist eine 31-jährige Mercedes-Lenkerin am Donnerstag, gegen 16 Uhr, auf einen an einer roten Ampel stehenden 54 Jahre alten Motorradfahrer aufgefahren und hat diesen auf einen davor wartenden Hyundai geschoben. Dabei stürzte der Biker von seiner Kawasaki und zog sich Schürfwunden zu. Sowohl am Motorrad als auch am Mercedes entstand ein Blechschaden in Höhe von jeweils rund 5.000 Euro. Die Reparatur des Hyundai dürfte sich auf etwa 1.500 Euro belaufen.