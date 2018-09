Anzeige

Wernau (pol) Ein Auffahrunfall, bei dem ein Biker ins Heck eines Autos gekracht ist, hat sich am Freitagnachmittag bei Wernau ereignet. Gegen 14 Uhr hatte der 53 Jahre alte Lenker einer Harley-Davidson die B 313 von Plochingen in Richtung Nürtingen an der Anschlussstelle Wernau verlassen. Dabei bemerkte er möglicherweise erst zu spät, dass eine vor ihm fahrende 50-jährige BMW-Lenkerin an einer folgenden und gerade auf Rot umschaltenden Ampel anhielt. Der Biker bremste ebenfalls ab, verlor allerdings die Kontrolle über sein Zweirad. Die Harley rutschte in der Folge gegen den Pkw, wobei die Maschine auf dem Bein des Bikers zum Liegen kam und ihn kurzzeitig darunter einklemmte. Der 53-Jährige zog sich Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schachschaden von zusammen zirka 2.500 Euro.