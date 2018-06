Anzeige

Esslingen (pol) Leichte Verletzungen hat sich ein 23-jähriger Motorradfahrer zugezogen, als er am Montagabend, gegen 21 Uhr, in der Schorndorfer Straße auf ein Auto aufgefahren ist. Zu dem Unfall kam es, als die vorausfahrende 34 Jahre alte Fahrerin eines Opels verkehrsbedingt abbremsen musste und der Biker dies zu spät bemerkte. Der junge Mann wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in eine Klinik gebracht. Am Opel und der Honda entstand ein Schaden von jeweils rund 1000 Euro.