Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (red) - Nach der Berührung mit einem Auto hat es ein 54-jähriger Biker am Dienstagabend in Leinfelden-Echtrdingen dennoch geschafft, sein Motorrad abzufangen und im Sattel zu bleiben. Laut Polizei ist gegen 20 Uhr ein 52-Jähriger mit seinem Auto unmittelbar in einer Kurve nach links auf die Landesstraße 1208 zwischen Steinenbronn und Echterdingen eingefahren. Dabei übersah er den in diesem Moment von links nahenden Motorradfahrer, sodass es zu einer Streifkollision zwischen beiden Fahrzeugen kam. Der 54-jährige Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Es entstand jedoch ein Schaden in Höhe von 10.000 Euro.