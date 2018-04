Anzeige

Nürtingen (pol)Während eines Polizeieinsatzes in einem Discounter konnte der Tatverdächtige von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie er die Glasflasche gegen 20 Uhr gegen das geparkte Fahrzeug geschleudert hatte und sich danach vom Tatort entfernte. Aufgrund der Personenbeschreibung konnte der deutlich alkoholisierte 35-Jährige wenig später im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Er räumte zwar ein, zur Tatzeit vor Ort gewesen zu sein, bestritt aber, mit dem Flaschenwurf etwas zu tun zu haben. Ein Motiv dafür dürfte er indes allemal gehabt haben. Er war erst am Dienstag nach einem Einbruch in einen Reutlinger Einkaufsmarkt auf frischer Tat festgenommen worden. Gegen den vorbestraften Frickenhausener wird nun zusätzlich wegen Sachbeschädigung ermittelt. Den Schaden am Streifenwagen gibt die Polizei mit 300 Euro an.