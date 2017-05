Nürtingen (pol) - In einer Flüchtlingsunterkunft in der Kanalstraße ist am Dienstagabend ein 21-jähriger Tunesier von drei gambischen Staatsangehörigen zusammengeschlagen worden. Das teilt die Polizei mit.

Der Tunesier befand sich angeblich alleine in seinem Bett, als die drei unter Alkoholeinwirkung stehenden Gambier plötzlich in sein Zimmer kamen und nach Bier verlangten. Als er dies verweigerte, sei er aus seinem Zimmer gezerrt und mit Fäusten und Füßen traktiert worden. Der leicht verletzte 21-Jährige erstattete daraufhin gegen 19.15 Uhr beim Polizeirevier in Nürtingen eine Anzeige. Mit mehreren Streifen, darunter eine Besatzung der Hundeführer, wurde zusammen mit dem Geschädigten die Unterkunft angefahren. Er konnte unter den Bewohnern zwei 19 und 22 Jahre alte Gambier als Täter wiedererkennen. Beide reagierten äußerst aggressiv. Weil die beiden Beschuldigten gegenüber dem Geschädigten massive Drohungen aussprachen und die Gefahr weiterer Ausschreitungen bestand, wurden die beiden Tatverdächtigen mit auf die Dienststelle genommen. Mit über zwei Promille wurden sie auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus.