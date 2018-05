Anzeige

Baden-Baden (dpa/lsw) Ein Einbrecher hat in Baden-Baden einen 41-Jährigen im Schlafzimmer überrascht. Wie die Polizei mitteilte, war der Eindringling am Freitag um kurz vor Mitternacht über ein Baugerüst durch ein geöffnetes Fenster im ersten Stock in die Wohnung geklettert - nur wenige Meter von dem schlafenden Mann entfernt. Seinen Schock überwand der 41-Jährige demnach schnell: Sofort habe er einen Verwandten um Hilfe gerufen, der bei ihm übernachtet hatte. Gemeinsam hätten sie den Einbrecher überwältigt und die Polizei alarmiert.