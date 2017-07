Ostfildern (pol) - Ein angeblich mit einer Pistole bewaffneter Mann hat am Dienstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz im Bereich der Talwiesen in Richtung Scharnhauser Park ausgelöst.

Anzeige

Ein 16-jähriger Junge war gegen 15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Verbindungsweg von den Talwiesen kommend in Richtung Scharnhauser Park unterwegs. Als er unmittelbar vor einer kleinen Brücke war, soll ein Mann aus einem Gebüsch herausgetreten sein und den Jungen am Oberarm festgehalten haben. Der Mann soll eine Schusswaffe in der rechten Hand gehalten haben. Der Junge habe daraufhin nach dem Mann getreten und diesen am Oberschenkel erwischt. Der Fremde habe nun von dem 16-Jährigen abgelassen und sei wortlos humpelnd in Richtung Scharnhauser Park weggegangen. Der Junge ergriff ebenfalls die Flucht.

Anzeige

Bereits am Tag zuvor soll es zwischen den beiden eine ähnliche Begegnung gegeben haben, als der 16-Jährige, kurz vor 20 Uhr, auf einem Feldweg vom Rossert in Richtung Ruit fuhr. Auch da trat der Fremde angeblich aus einem Maisfeld heraus, zielte mit einer Pistole mit schwarzem Lauf und silbernem Griffstück auf den Jungen und verschwand wieder wortlos in Richtung Scharnhäuser Straße. Es kam nach bisherigem Stand der Ermittlungen zu keiner Ansprache und keiner direkten Bedrohung durch den Fremden.

Polizeireiter suchen nach Bewaffnetem

Die Polizei leitete nach Bekanntwerden des Sachverhalts unverzüglich umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, in die neben zahlreichen Streifen auch zwei Polizeireiter und die Besatzung eines Polizeihubschraubers mit einbezogen waren. Eine verdächtige Person konnte nicht mehr festgestellt werden.

Die Polzei gibt folgende Täterbeschreibung heraus: etwa 20 bis 30 Jahre alt, etwa 180 bis 190 Zentimeter groß, dünne Statur, schwarze gekräuselte Haare, auf einer Seite im Schläfen-/ Ohrbereich auffällig blondiert, Drei-Tage-Bart und dunkelhäutig. Bekleidet soll er mit einer kurzen schwarzen Sporthose mit einem seitlichen weißen Streifen, einem schwarzen T-Shirt mit weißem Brustaufdruck und weiß-schwarzen, knöchellangen Sportschuhen der Marke AirMax von Nike gewesen sein.

Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 0711/34169830 um Hinweise, insbesondere zu dem verdächtigen Mann, oder zu den beiden Vorfällen.