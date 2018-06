Anzeige

Filderstadt-Sielmingen (pol)Ein zwölfjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag, gegen 16 Uhr, im Bereich der Mercedesstraße auf einem Fahrradweg nach Neuhausen zu Fall gekommen und hat sich dabei verletzt. Ursache dafür war laut Polizei ein quer über dem Radweg liegender Schlauch, der ein angrenzendes Feld bewässerte. Beim Überfahren des Schlauchs mit einem Durchmesser von etwa 15 Zentimetern verlor die Zwölfjährige die Herrschaft über ihr Fahrrad. Sie musste anschließend vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Da auf das Hindernis nicht hingewiesen worden war und auch sonst keine Absicherungen oder Überfahrhilfen vorhanden waren, ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.