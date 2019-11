Beuren (pol)An zwei Fahrzeugen ist bei einem heftigen Verkehrsunfall am Dienstagabend ein Totalschaden entstanden. Eine 54-Jährige befuhr mit ihrem VW Touran kurz nach 20.30 Uhr die Goethestraße in Richtung Beurener Straße. Wie die Polizei mitteilte, missachtete sie an der Kreuzung mit der Neuffener Straße die Vorfahrt des von rechts kommenden, 48 Jahre alten Lenkers eines Citroën Berlingo. Durch die Kollision drehte sich das Fahrzeug der Frau und kam an einem Gebäude zum Stehen. An den beiden Pkw wird der Schaden auf 20.000 Euro geschätzt. Sie mussten abgeschleppt werden. An der Hauswand dürfte geringer ein Schaden entstanden sein. Ob der Citroën-Lenker zu schnell unterwegs war, muss noch ermittelt werden. Er klagte nach dem Unfall über Schmerzen, benötigte jedoch keinen Rettungsdienst.