Anzeige

Beuren (pol)Einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Nürtingen fiel am Samstagabend gegen 20.50 Uhr ein mit zwei Personen besetzter Roller auf. Nachdem das Streifenfahrzeug dem Rollerfahrer Haltsignale gab, drehte sich der Sozius laut der Polizei um, der Fahrer beschleunigte seinen Rollerund flüchtete zunächst in Richtung Beuren. An der Einmündung Balzhofer-/Linsenhofer Straße überholte der er links an einer Verkehrsinsel vorbei ein dort verkehrsbedingt wartendes Fahrzeug und bog nach links in die Linsenhofer Straße ein.

Kurz darauf gelang es der Streifenbesatzung den Rollerfahrer zu überholen und sich vor diesen zu setzen. Der 20-jährige Fahrer wendete seinen Roller und flüchtete zunächst in die Gegenrichtung, bevor er in einen Fußweg einbog. Die zu Fuß hinterher eilende Polizeibeamtin nahm den Sozius nach dem Hinweis einer Zeugin im Bereich der Bachstraße vorläufig fest. Der Rollerfahrer selbst kehrte ebenfalls zu Fuß in die Bachstraße zurück und wurde von den bereits wartenden Polizeibeamten ebenfalls vorläufig festgenommen. Den Roller fanden die Beamten wenig später auf einem Wiesengrundstück. Da Betriebsstoffe ausliefen, musste die alarmierte Feuerwehr, die mit sechs Einsatzkräften und einem Fahrzeug vor Ort war, eine 1x1 Meter große Erdfläche abtragen.

Der 20-jährige Rollerfahrer gab als Grund für seine Flucht an, dass er technische Veränderungen an seinem Fahrzeug vorgenommen hat. Die Begutachtung des sichergestellten Rollers wird durch Spezialisten des Verkehrskommissariat Esslingen erfolgen. Gegen den 20-Jährigen wurden strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.