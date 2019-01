Anzeige

Beuren (pol)Diebe haben sich in der Nacht zum Mittwoch auf einer Baustelle in der Gartenstraße zu schaffen gemacht. Über eine sich im Bau befindliche Tiefgarage gelangten die Täter nach Polizeiangaben zwischen 17 Uhr und 7.45 Uhr in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses. Im Inneren hebelten sie zwei provisorische Bautüren auf. Aus den als Lagerplatz genutzten Räumen nahmen die Unbekannten drei Hilti-Bohrmaschinen, zwei dunkelgrüne Rüttelplatten, einen Laser mit Stativ sowie eine Handsäge und eine Stichsäge im Gesamtwert von knapp 3000 Euro mit. Der Polizeiposten Neuffen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07025/911690 um sachdienliche Hinweise.