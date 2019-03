Beuren (pol)Ein Feuer ist in Beuren in der Linsenhofer Straße im Badezimmer eines Einfamilienhauses am Freitagvormittag ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, ist die Ursache bislang unbekannt. Gegen 9.20 Uhr hörte eine Nachbarin eine Explosion in dem Haus und meldete anschließend den Brand über Notruf.

Daraufhin rückten Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zum Einsatzort aus. Die Feuerwehr konnte die Flammen im Obergeschoss rasch löschen. Eine 26 Jahre alte Bewohnerin sowie eine gleichaltrige Besucherin, die wegen des verrauchten Hausflurs von der Feuerwehr über ein Fenster im Obergeschoss gerettet werden mussten, erlitten leichte Verletzungen. Die Bewohnerin brachte der Rettungsdienst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus, wo sie ambulant behandelt wurde. Den Schaden schätzt die Polizei auf circa 10.000 Euro. Das Einfamilienhaus bleibt voraussichtlich weiterhin bewohnbar.