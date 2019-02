Anzeige

Beuren (pol)Noch völlig unbekannt ist die Ursache eines Fahrzeugbrands, der sich am Samstagabend in der Balzholzer Straße auf Höhe eines Autohauses ereignet hat. Gegen 22 Uhr wurde nach Polizeiangaben der Feuerwehr ein in Flammen stehender Innenraum eines blauen BMW der 1er-Serie mitgeteilt. Trotz des raschen Eingreifens der Feuerwehr, die mit zwei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort war, konnte nicht verhindert werden, dass am Pkw wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Der Pkw wurde nach den Löschmaßnahmen zum Zwecke der Spurensicherung von einem Abschleppunternehmen geborgen. Das Polizeirevier Nürtingen bittet Zeugen, die kurz vor Brandentdeckung in der Balzholzer Straße verdächtige Personen wahrgenommen haben, sich unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden.