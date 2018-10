Anzeige

Neuhausen (pol)Ein betrunkener Fahrer hat am Sonntagmorgen einen Verkehrsunfall verursacht und musste seinen Führerschein abgeben. Der 25-Jährige war nach Polizeiangaben mit seinem Opel Omega gegen 6.50 Uhr von der Scharnhäuser Straße nach rechts auf die Plieninger Straße abgebogen. Hierbei verlor der junge Mann vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto drehte sich und krachte mit der Fahrerseite gegen einen Mast. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine starke Alkoholfahne bei dem Fahrer fest. Er weigerte sich einen Alkoholtest durchzuführen. Nach einer Blutentnahme wurde seine Fahrerlaubnis einbehalten. An dem Opel entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 3.500 Euro. Der Schaden an dem Mast beträgt etwa 1.000 Euro. Zur Unterstützung war die Feuerwehr mit zwölf Einsatzkräften und drei Fahrzeugen ausgerückt. Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter Telefon 0711/7091-3 nach Zeugen.