Plochingen (pol) Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall in Plochingen verursacht. Der 50-Jährige fuhr mit seinem Auto gegen 15.20 Uhr rückwärts aus einer Parklücke auf die Ulmer Straße ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem vorbeifahrenden Wagen einer 22 Jahre alten Frau. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizeibeamten stellten bei dem Unfallverursacher eine Alkoholfahne fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp zwei Promille. Nach der Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein abgeben.