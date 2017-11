Anzeige

Filderstadt-Plattenhardt (pol) - Ein 32-jähriger Autofahrer hat am Mittwochabend auf der Hohenheimer Straße unter Alkoholeinfluss einen Unfall verursacht und ist danach geflüchtet. Das teilt die Polizei mit.

Mit seinem Audi A4 war er gegen 23.15 Uhr in Richtung Bernhausen unterwegs und wollte von der dortigen Linksabbiegespur auf die Bundesstraße 27 in Richtung Tübingen auffahren. Dabei geriet er zu weit nach links und schrammte am entgegenkommenden BMW eines 58 Jahre alten Mannes entlang. Als dieser aus seinem Auto ausstieg und den Audi-Fahrer, der ebenfalls kurz anhielt, zur Rede stellen wollte, gab er Gas und brauste davon. Geistesgegenwärtig hatte sich der BMW-Fahrer jedoch das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugs gemerkt.

So konnte der Mann etwa eine halbe Stunde später von der Polizei an dessen Wohnanschrift angetroffen werden. Dabei stellten die Beamten die Alkoholisierung des 32-Jährigen fest, weshalb er die Entnahme

einer Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Durch die Kollision entstand an den beiden Autos ein Blechschaden von knapp 2.000 Euro.