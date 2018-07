Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol) Zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw ist es am Freitagabend, gegen 22.00 Uhr, in der Sielminger Straße im Stadtteil Stetten gekommen. Ein 45-Jähriger war dort zusammen mit weiteren männlichen Personen unterwegs und trat mit seinem Fuß gegen mehrere geparkte Fahrzeuge, wodurch diese beschädigt wurden. Aufgrund einer aufmerksamen Anwohnerin, welche die Polizei verständigte, konnte der 45-Jährige durch Polizeibeamte des Polizeireviers Filderstadt in der näheren Umgebung angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der deutlich unter Alkoholeinwirkung stehende Täter muss nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen. An den 4 beschädigten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro.