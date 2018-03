Anzeige

Esslingen (pol) - Am Freitagabend kam es zu einem Rangierunfall in der Kronenstraße. Unter Einfluss von Alkohol streifte ein 49-jähriger Mann den geparkten Mini einer Anwohnerin. Ein aufmerksamer Zeuge verständigte umgehend die Polizei, welche den Unfallverursacher vor Ort antreffen konnte. Bei einer Überprüfung des Lkw-Lenkers stellten die Beamten einen Alkoholwert von knapp über einem Promille fest. Der 49-jährige musstesich, auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart, zunächst einer Blutentnahme unterziehen. Danach wurde ihm eine Sicherheitsleistung von mehreren Hundert Euro auferlegt. Dem Polizeibericht zufolge konnte der Unfallverursacher auch keinen gültigen Führerschein vorweisen, die Ermittlungen hierzu dauern an.