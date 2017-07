Wendlingen (pol) - Am Sonntag hat ein betrunkener 19-Jähriger gegen 3.30 Uhr einen Zusammenstoß verursacht. Danach entfernte er sich laut Polizei unerlaubt vom Unfallort.

Der 19-Jährige nahm mit seinem BMW an der Einmündung Weber-/Albstraße die Vorfahrt eines 40-jährigen VW-Fahrers und stieß mit ihm zusammen. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, wendete der 19-Jährige seinen BMW und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Bahnhof. Durch eine Streifenbesatzung konnte der BMW samt Fahrer kurze Zeit später an der Halteranschrift angetroffen werden. Bei dem Teenager konnte deutliche Alkoholeinwirkung sowie der Einfluss anderer berauschender Mittel festgestellt werden. Nach einer Blutentnahme wurde der Führerschein des 19-Jährigen in Verwahrung genommen. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.