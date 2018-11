Anzeige

Deizisau (pol) Die Polizei sucht nach Zeugen einer Trunkenheitsfahrt, die sich am frühen Samstagmorgen in Deizisau ereignet hat. Laut Pressemitteilung war der Fahrer eines schwarzen VW Up mit Esslinger Kennzeichen gegen 0.40 Uhr auf der Esslinger Straße in Richtung Denkendorf

unterwegs. Hierbei soll der 77-Jährige mehrmals auf die Gegenfahrbahn abgekommen sein und habe entgegenkommende Fahrzeuge dazu gezwungen, ihren Wagen zu stoppen um Unfälle zu vermeiden. Auch seine Route erschien wenig logisch. So soll der VW-Fahrer bis zum Ortsbeginn Denkendorf gefahren sein und dann gewendet haben um nach Deizisau umzukehren. Wieder soll er beide Fahrstreifen genutzt haben. In Deizisau angekommen überfuhr er laut Polizeibericht schließlich eine Verkehrsinsel. Doch die riskante Fahrt war noch nicht beendet.

Der 77-Jährige bog schließlich auf die Bundesstraße 10 ein und fuhr bis zur Anschlussstelle Plochingen. Auf Höhe eines Firmengebäudes in der Plochinger Straße in Deizisau konnte ihn eine Polizeistreife, die von einem besorgten Zeugen alarmiert worden war, letztlich anhalten und kontrollieren. Die Beamten stellten fest, dass der Mann sehr betrunken war und ordneten eine Blutentnahme an. Seinen Führerschein musste der Senior sofort abgeben. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des des 77-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/39900 bei der Polizei zu melden.