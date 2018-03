Anzeige

Nürtingen (pol) - Durch seinen langsamen Schlingerkurs ist ein 83 Jahre alter Autofahrer am Dienstagabend in Nürtingen der Polizei aufgefallen. Die Beamten bemerkten ihn gegen 18.15 Uhr, als er mit mäßiger Geschwindigkeit auf der Berliner Straße in Richtung Roßdorf unterwegs war und mit seinem Wagen mehrmals auf die Gegenfahrbahn geriet. Anhaltesignale ignorierte der Fahrer zunächst. In der Straße Am Reitplatz konnte der Streifenwagen gefahrlos überholen und das Auto stoppen. Dabei wurde auch der Grund für die außergewöhnliche Fahrweise bemerktbar: Die Polizisten stellten eine starke Alkoholfahne fest, ein Test ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Nach einer Blutentnahme musste der Mann seinen Führerschein aushändigen.