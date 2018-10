Anzeige

Leinfelden-Echterdingen (pol)Wegen Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und Beleidigung ermittelt das Polizeirevier Flughafen gegen einen 38-Jährigen aus dem Landkreis Böblingen. Dieser war einer Streifenwagenbesatzung in der Nacht zum Dienstag, gegen zwei Uhr, in der Waldenbucher Straße in Echterdingen aufgefallen, in die er mit unsicherer Fahrweise aus einem Feldweg eingebogen war. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf.

Am Ortsende stellte der Fahrer sein Gefährt am Fahrbahnrand ab, entledigte sich des Helms und flüchtete über eine Wiese. An seinem Roller befanden sich frische Unfallspuren und Blutantragungen. Kurze Zeit später konnte der alkoholisiert wirkende Mann in der Nähe aufgegriffen werden. Weil er keine Papiere bei sich hatte und zunächst Angaben zu seiner Person verweigerte, musste er zur Dienststelle gebracht werden. Auf dem Weg dorthin beleidigte er die Beamten mehrfach. Nachdem seine Personalien festgestellt waren, kam dann auch der mutmaßliche Grund für seine Flucht vor der Polizei, ein wegen eines Betäubungsmitteldelikts bestehender Vollstreckungshaftbefehl, heraus. Bevor er schließlich in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde, brachten ihn die Beamten zur ambulanten Versorgung einer blutenden Verletzung am Bein in ein Krankenhaus. Dort wurde auch gleich eine Blutprobe veranlasst.