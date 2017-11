Anzeige

Esslingen (pol) - Durch seine unsichere Fahrweise ist ein betrunkener Rollerfahrer am Donnerstagabend einem Zeugen aufgefallen. Der Zweirad-Lenker war laut der Polizei in deutlichen Schlangenlinien auf seinem Fahrzeug unterwegs. Eine Polizeistreife konnte den 75-jährigen Fahrer in der Krummenackerstraße antreffen. Der Mann roch stark nach Alkohol, weshalb er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Ein Test hatte zuvor einen Wert von über 1,5 Promille ergeben. Einen Führerschein konnten ihm die Beamten nicht abnehmen, da ihm die Fahrerlaubnis bereits gerichtlich entzogen worden war.