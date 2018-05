Anzeige

Ostfildern (pol) - Aufgrund lautstarker Streitigkeiten wurde ein 22-Jähriger aus Ostfildern in den frühen Morgenstunden des 1.Mai in Gewahrsam genommen. Gegen 2.30 Uhr wurde die Auseinandersetzung von einem aufmerksamen Zeugen beobachtet. Der Störenfried war mit einer Bekannten in Nellingen in der Robert-Koch-Straße zu Fuß unterwegs und schlug mehrfach gegen einen geparkten Pkw. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei konnte den stark betrunkenen Randalierer und seine 22-jährige Begleiterin antreffen. Wie sich herausstellte, war das Paar bereits zuvorin Esslingen aufgefallen. Da beide immer wieder verbal in Streit gerieten, wurde schließlich der 22-Jährige in Gewahrsam genommen. Er musste seinen Rausch in einer Zelle des Polizeireviers Filderstadt ausschlafen. Für den entstanden Schaden am Pkw in bislang unbekannter Höhe muss der 22-Jährige ebenfalls aufkommen. Außerdem folgt noch eine Anzeige wegen vorsätzlicher Sachbeschädigung.