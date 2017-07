Nürtingen (pol) - Eine Polizeistreife ist am Mittwochabend, um 21 Uhr, zu einem Einkaufsmarkt in die Europastraße gerufen worden, nachdem ein Passant gemeldet hatte, dass gerade ein Mann versuche, ein Fahrrad vom dortigen Fahrradständer zu entwenden. Dort angekommen, traf sie auf einen 56-Jährigen, der stark alkoholisiert war und sich kaum auf den Beinen halten konnte. Es stellte sich heraus, dass er in der Nähe sein eigenes Fahrrad abgestellt hatte und nun aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung offensichtlich die Räder verwechselte. Dem 56-Jährigen wurde ein Platzverweis erteilt und er machte sich anschließend zu Fuß, sein Rad schiebend, in Richtung Bahnhofstraße davon. Nur wenig später wurde er in Schlangenlinien fahrend, in der Bahnhofstraße angetroffen. Bei der Kontrolle reagierte er äußerst aggressiv, leistet erheblichen Widerstand und musste deshalb in Handschellen gelegt werden. Auf richterliche Anordnung wurde eine Blutprobe erhoben. Er wird jetzt nicht nur wegen Trunkenheit sondern auch noch wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte zur Anzeige gebracht.

