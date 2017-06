Ein betrunkener Radfahrer hat am Montagnachmittag einen Verkehrsunfall verursacht und sich dabei leichte Verletzungen zugezogen. Der 52-Jährige befuhr mit seinem Mountainbike gegen 17.40 Uhr die Turmstraße in Richtung Reichenbach. Da er hierbei auf die Gegenfahrbahn radelte, wollte eine entgegenkommende 32-jährige Autofahrerin nach links ausweichen. Der Mann zog in diesem Moment auf seine Fahrspur zurück und die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Radfahrer stürzte auf den Asphalt und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen zur Behandlung in die Klinik gebracht werden musste. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er erheblich unter alkoholischer Beeinflussung stand. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme veranlasst. Der Schaden wird auf 5.500 Euro geschätzt.

Anzeige