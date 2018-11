Anzeige

Esslingen (pol)Ein betrunkener Radfahrer ist in der Nacht zum Sonntag von seinem Fahrrad gestürzt und hat so schwere Verletzungen erlitten, dass er in eine Klinik eingeliefert werden musste. Passanten fanden den 30-Jährigen nach Polizeiangaben gegen 3.15 Uhr schlafend in der Waldheimstraße vor. Da er sich beim vorangegangenen Sturz Verletzungen zugezogen hatte, informierten sie den Notarzt. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Er stand so stark unter alkoholischer Beeinflussung, dass ein Atemalkoholtest nicht möglich war.