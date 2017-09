Anzeige

Wendlingen (pol) - Am Samstag gegen 18.37 Uhr hat sich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Erlenaustraße ein Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer ereignet. Wie die Polizei berichtet, konnte ein 41-jähriger Mann in stark alkoholisiertem Zustand mit sturztypischen Verletzungen an der Hand und am Knie angetroffen werden. Sein Fahrrad lag vor ihm. Bislang konnte nicht geklärt werden, ob er von einem Fahrzeug angefahren wurde oder alleinbeteiligt gestürzt ist, weshalb Zeugen dringend gebeten werden, sich beim Polizeirevier Nürtingen unter der Telefonnummer 07022/92240 zu melden. Laut Polizei wurde der Verletzte vom verständigten Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die ermittelnden Beamten veranlassten bei dem Fahrradfahrer eine Blutentnahme.