Nürtingen (pol) - Weil der 57-jährige Fahrer eines Pkw Seat Leon unter Alkoholeinfluss eine rote Ampel missachtete, kam es am Samstagnacht zu einem Unfall. Der Zusammenstoß ereignete sich gegen 1 Uhr als besagter Fahrer auf der Bahnhofstraße geradeaus in Richtung Steinengrabenstraße fuhr ohne auf die rote Ampel zu achten. Er prallte auf den Opel Meriva eines 19-jährigen Fahrers, der auf der Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt links in die Uhlandstraße einbiegen wollte. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 57-Jährige unter Alkoholeinfluss stand. Noch an der Unfallstelle zeigte er sich völlig uneinsichtig und aggressiv und wollte mehrfach auf Unfallzeugen losgehen, so dass er letztendlich auf die Dienststelle verbracht werden musste. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Da er sich nach Abschluss der Maßnahmen noch immer nicht beruhigt hatte und ankündigte, nun wieder zur Unfallstelle zurückzukehren, um sich dort die Zeugen vorzunehmen, wurde er auf richterliche Anordnung zur Verhinderung entsprechender Straftaten bis zum Ende der Nacht in Gewahrsam genommen.

