Filderstadt (pol)Am Samstag kurz nach 13 Uhr ist ein slowakischer Pkw-Fahrer auf der B27 in Richtung Tübingen gefahren. Auf Höhe des Parkplatzes Seeäcker geriet der betrunkene 35-Jährige laut Polizei nach links auf den schneebedeckten Mittelstreifen. Beim Gegenlenken übersteuerte der 35-Jährige seinen Skoda und prallte frontal in die Mittelleitplanke. Von dort prallte der Pkw zurück, drehte sich mehrfach um die eigene Achse, schlidderte über die komplette Fahrbahn und prallte im Anschluss gegen die rechte Leitplanke. Durch die Kollision wurde der Frontstoßfänger komplett abgerissen und die Motorhaube aufgestellt.

Der 35-Jährige setzte seine Fahrt Richtung Tübingen zunächst fort. Doch mehrere Verkehrsteilnehmer verfolgten den flüchtigen Unfallverursacher. Zwei Polizeibeamte auf dem Nachhauseweg nahmen ebenfalls die Verfolgung auf und hielten den Skoda-Fahrer am Aichtal-Parkplatz bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest. Die Alkoholüberprüfung ergab vorläufig knapp zwei Promille. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro und an dem Skoda ein Schaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden eine Blutentnahme bei dem 35-Jährigen durchgeführt, eine Sicherheitsleistung festgelegt und sein Führerschein einbehalten.

Das Polizeirevier Filderstadt sucht unter der Rufnummer 0711/7091-3 zwei englischsprechende Insassen eines dunklen Volvo-Kombi als Zeugen. Sie hatten nach dem Verkehrsunfall kurz angehalten und sind vor dem Eintreffen der Polizeistreife in Richtung Tübingen weitergefahren. Eventuell wurde dieser Volvo von umherfliegenden Fahrzeugteilen beschädigt.