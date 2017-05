Ostfildern-Nellingen (pol) - Auf der Rinnenbachstraße ist am Sonntagmittag ein Mercedesfahrer von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Mauer gefahren. Der 71-Jährige aus Esslingen kam gegen 13.40 Uhr aus der Kreuzbrunnenstraße und bog nach rechts in die Rinnenbachstraße ab. Nach etwa 100 Metern kam er vermutlich aufgrund seines erheblichen Alkoholpegels nach rechts von der Fahrbahn auf den Fußgängerüberweg ab und stieß gegen eine Steinmauer. Der Aufprall war so heftig, dass ein hinter der Mauer stehender Mazda ebenfalls beschädigt wurde. Der Fahrer erlitt eine leichte Verletzung am Arm und wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Die Feuerwehr aus Ostfildern rückte mit drei Fahrzeugen und acht Mann zur Unfallstelle aus, um ausgelaufene Betriebsstoffe aufzunehmen. Der Mercedes war total beschädigt und musste abgeschleppt werden. Der Schaden dürfte sich auf etwa 14 000 Euro belaufen. Die Polizei behielt den Führerschein des Esslingers ein.

