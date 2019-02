Anzeige

Großbettlingen (pol)Die Polizei hat Dienstagabend in Großbettlingen einen 23-jährigen Unterensinger in Gewahrsam genommen. In einer Gaststätte in der Nürtinger Straße belästigte und beleidigte er Gäste, offenbar betrunken. Die Polizei wurde gerufen und nachdem der Mann die Beamten ebenfalls beschimpfte, brachten Sie ihn zur Dienststelle. Laut Polizei hörte er auch da nicht mit seinen Tiraden auf und trat und spuckte nach den Beamten. Die Nacht musste er in einer Ausnüchterungszelle verbringen. Jetzt droht ihm eine Anzeige. Ernsthaft verletzt wurde niemand.