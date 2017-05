Ostfildern (pol) - Ein umgefahrener Stromkasten hat am Sonntagmorgen für einen mehrstündigen Stromausfall in Teilen von Nellingen geführt. Ein betrunkener Autofahrer hatte den Stromkasten bei seiner Flucht vor der Polizei beschädigt. Eine Streife des Polizeireviers Filderstadt tankte gegen 6.15 Uhr, als sie auf der Felix-Wankel-Straße ein Auto mit lauter Musik heranfahren hörte. Als der Fahrer den Streifenwagen sah, wendete er seinen VW Golf, an dem außerdem die Kennzeichen fehlten. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf. Der Golf-Fahrer raste mit zum Teil weit überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Wohngebiete. Dank aufmerksamer Passanten konnte der Raser immer wieder entdeckt werden. Mit Hilfe einer weiteren Streife des Polizeireviers Esslingen konnte das Auto am Ende des Marmorwegs gestellt und der 21-Jährige festgenommen werden. Der Fahrer sowie seine gleichaltrige Beifahrerin blieben unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Fahrer mit 1,5 Promille nicht nur betrunken war, sondern auch keinen Führerschein besaß. Der VW ist zudem seit September letzten Jahres außer Betrieb gesetzt. Den jungen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung, Unfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

