Nürtingen (pol)Ein betrunkener Transporterfahrer hat am Sonntagvormittag einen heftigen Verkehrsunfall verursacht, als er bei Rot über eine Ampel gefahren ist. Nach Polizeiangaben war der 38-Jährige mit einem Ford Transit um zehn Uhr auf der Neuffener Straße in Richtung Amtsgericht unterwegs. An der Kreuzung mit der Werastraße missachtete er die Ampel und kollidierte mit dem Ford Fiesta einer 23-Jährigen, die nach links in Richtung Neuffen abbiegen wollte. Der Aufprall war so heftig, dass sich der Wagen der Frau drehte und die beiden Insassen in dem Klein-Laster sich leichte Verletzungen zuzogen. Die Männer verzichteten jedoch auf eine ärztliche Versorgung. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Unfallverursacher erheblich betrunken war. Ein Test ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Nach einer Blutentnahme musste er seinen Führerschein abgeben. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden wird auf 8.000 Euro geschätzt. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe rückte die nahegelegene Feuerwehr zur Beseitigung mit drei Mann und einem Fahrzeug aus.