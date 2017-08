Altbach (pol) - An einem Lichtmast ist am Mittwochabend die Fahrt eines stark betrunkenen Radfahrers geendet, teilte die Polizei mit. Der 55 Jahre alte Mann war mit seinem Rad kurz nach 20 Uhr auf dem Rad-/Fußweg vom Heinrich-Mayer-Park herkommend in Richtung Esslinger Straße unterwegs. Kurz vor der Bahnunterführung kam der Radler in einer Linkskurve von dem abschüssigen Weg ab und prallte gegen den Mast. Anschließend stürzte er zu Boden. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass er nicht nur zu schnell sondern auch stark betrunken unterwegs war. Ein Test ergab einen Wert von knapp über drei Promille. Im Krankenhaus wurden nicht nur seine leichten Verletzungen versorgt, sondern auch eine Blutprobe entnommen.

