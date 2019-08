Neckartenzlingen (pol) Überhöhte Geschwindigkeit in Verbindung mit Alkoholeinfluss ist die Folge eines Verkehrsunfalles der sich am Freitagabend gegen 21.15 Uhr auf einem Tankstellenparkplatz in Neckartenzlingen ereignet hatte. Ein 40-jähriger Fahrzeugführer aus Niedersachsen fuhr mit seinem Peugeot entgegen dem Straßenverlauf des Parkplatzes mit hoher Geschwindigkeit über einen Grünstreifen und prallte anschließend gegen einen Baum. Der Fahrzeuglenker und sein Beifahrer wollten anschließend die Unfallstelle fußläufig verlassen. Aufgrund ihrer starken Alkoholisierung konnten sie sich nicht mehr auf den Beinen halten und fielen nach nur wenigen Metern zu Boden. Dort wurden sie von Augenzeugen bis zum Eintreffen der Polizei aufgehalten. Da der gestürzte Beifahrer über Schmerzen klagte, wurde er mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Folgen der Trunkenheitsfahrt für den 40-Jährigen waren eine Blutentnahme sowie die Einleitung eines Strafverfahrens wegen Straßenverkehrsgefährdung.