Esslingen (pol) - Durch einen rücksichtslosen Autofahrer ist am Donnerstagnachmittag eine Familie mit einem Kleinkind gefährdet worden. Gegen 17 Uhr ging die Familie entlang der Schrebergärten in der Straße Waldäcker in Richtung Champagnestraße spazieren. Aus Richtung Weilstraße fuhr ein Mercedes heran und bog zügig in die Waldäcker ab. Beim Abbiegen geriet das Auto auf den unbefestigten Grünstreifen und leicht ins Schleudern, weshalb sich die Familie mit einem schnellen Sprung zur Seite in Sicherheit brachte. Ungeachtet dessen fuhr der Fahrer zügig bis zu einer Gaststätte weiter und wendete. Vor der Gaststätte stellte sich die 40 Jahre alte Mutter vor das Auto, um den Fahrer zur Rede zu stellen. Dieser stoppte erst und fuhr dann zweimal an. Dabei stieß die Stoßstange mehrmals gegen die Beine der Frau. Schließlich ging die Frau zur Seite und der Mercedes brauste zügig davon. Das Ehepaar notierte sich das Kennzeichen und erstattete Anzeige. Die Verkehrspolizei stellte wenig später an der Halteradresse in Mettingen einen 46 Jahre alten Mann. Dieser bestritt die Fahrt, wurde aber durch Zeugen identifiziert. Weil der Mann keine Fahrerlaubnis besaß und zudem unter Alkoholeinwirkung stand, muss er sich wegen verschiedener Delikte verantworten. Unter anderem wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.