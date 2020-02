Nürtingen (pol) Am Samstagmorgen, kurz nach 2 Uhr, hat ein 23-jähriger BMW-Fahrer versucht sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Nachdem der junge Mann einer Streife der Polizeihundeführer in der Kanalstraße mittig entgegengefahren ist, sollte er einer Kontrolle unterzogen werden. Auf deutliche Anhaltezeichen reagierte er jedoch nicht, und fuhr in Richtung Rümelinstraße davon. Kurz darauf musste er jedoch in der Kirchheimer Straße / Ecke Kalkofenstraße verkehrsbedingt anhalten.

Sowohl der 23-Jährige als auch sein Beifahrer versuchten noch zu Fuß zu flüchten. Beim Fahrer blieb es jedoch beim Versuch, er konnte gestellt und einer Überprüfung unterzogen werden. Hierbei wurde eine Alkoholbeeinflussung von deutlich über einem Promille festgestellt. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.