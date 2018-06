Anzeige

Wendlingen (pol)In den frühen Morgenstunden des Sonntags hat vor der Stadthalle Wendlingen ein 37-Jähriger zwei Menschen mit einer Schreckschusspistole bedroht. Vorausgegangen war dem Vorfall nach Polizeiangaben eine telefonische Mitteilung über ruhestörenden Lärm, der von der Veranstaltung in der Stadthalle ausging. Da die Beamten der Beschwerde wegen einer Vielzahl anderer Einsätze nicht sofort nachgehen konnten, nahm der 37-Jährige die Sache selbst in die Hand und begab sich gegen 0.45 Uhr vor die Stadthalle. Dort bedrohte er vor dem Eingangsbereich zwei anwesende Personen mit einer mitgeführten Schreckschusspistole. Er forderte die sofortige Einhaltung der Nachtruhe und verschwand. Im Rahmen der darauf umgehend eingeleiteten Fahndung fand die Polizei den 37-Jährigen in Tatortnähe und nahm ihn vorläufig fest. Er stand deutlich unter Alkoholeinfluss, ein Test ergab einen Wert von fast zwei Promille. Die Polizei stellte die mitgeführte Schreckschusspistole sicher. Der Mann muss nun mit einer entsprechenden Anzeige rechnen.