Kirchheim/Teck (pol) Mehrere Augenzeugen haben am Mittwochabend, gegen 20.40 Uhr, beobachtet, wie ein junger Mann aus einer mehrköpfigen Personengruppe heraus in der Alleenstraße ein dort zufällig herumstehendes Fahrrad an sich genommen und über die Brüstung einer Brücke in die Lauter geworfen hat. Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten in der Max-Eyth-Straße zwei 17- und 18-Jährige festgestellt werden, von denen der Jüngere das Fahrrad über die Brüstung geworfen haben soll.

Polizei musste Gewalt anwenden

Die beiden alkoholisierten Männer zeigten sich von Beginn an unkooperativ. Nachdem dem 17-Jährigen die vorläufige Festnahme erklärt worden war, versuchte er wegzulaufen. Als der junge Mann deshalb von den Beamten festgehalten wurde, versuchte er sich loszureißen und setzte sich zur Wehr. Er musste letztlich mit körperlicher Gewalt überwältigt werden. Die mehrfache Weisung an seinen 18-jährigen Begleiter, sich vom Geschehen fernzuhalten, ignorierte dieser und näherte sich trotzdem dem Festgenommenen. Auch er musste schließlich zu Boden gebracht werden. Dabei zog sich einer der Polizisten leichte Verletzungen zu. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Jugendliche einem Erziehungsberechtigten überstellt. Seinem erwachsenen Begleiter wurde ein Aufenthaltsverbot für den Innenstadtbereich für den Rest der Nacht ausgesprochen. Die Ermittlungen zum Besitzer des aus der Lauter geborgenen Fahrrads dauern noch an. (fn)